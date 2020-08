Das Netzwerk Demenz bietet am Dienstag eine Telefon-Hotline zum Thema „Wie umgehen mit der Hitze?“ an. Zwischen 10 und 12 Uhr, sowie zwischen 16 und 18 Uhr können sich Betroffene, Angehörige, Sorgende und Interessierte unter der Telefonnummer 06322 9108865 melden. Am Telefon gibt’s Tipps, wie man die heißen Tage erträglicher gestalten kann, worauf man achten sollte und woran man zum Beispiel einen Hitzschlag erkennt. Interessierte können auch von Erfahrungen und Sorgen in der derzeitigen Situation berichten.