Einmal mehr haben Betrüger in unserer Region versucht, Senioren mit einem Telefon-Trick um Geld zu prellen. Eine 79-Jährige aus der VG Nordpfälzer Land ist nach Polizeiangaben am Montagnachmittag von einem Mann angerufen und über einen angeblichen Gewinn in Höhe von 38.000 Euro informiert worden. Um das Geld zu erhalten, sollte sie Guthabenkarten für einen App-Store über 1000 Euro erwerben und die zugehörigen Kartennummern telefonisch übermitteln. Die Frau hat die Masche jedoch durchschaut und das Telefonat umgehend beendet.

Kein Geld zahlen, keine Codes weitergeben

Zum wiederholten Mal appelliert die Polizei an die Bevölkerung, bei angeblichen Gewinnversprechen immer misstrauisch zu sein. Keinesfalls sollten angebliche Gebühren bezahlt, gebührenpflichtige Sondernummern gewählt oder Geld ausgegeben werden, um einen vermeintlichen Gewinn einfordern zu können. Nicht zuletzt wird dringend davor gewarnt, Codes von Guthabenkarten an Unbekannte weiterzugeben: Sie könnten sofort eingelöst werden, der entsprechende Betrag sei in der Regel verloren. Wer solche dubiosen Anrufe erhält, soll sich sofort an die Polizei wenden. Diese abschließend: „Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben.“