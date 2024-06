Die Erde kommt bei Busenberg ( Kreis Südwestpfalz) nicht zur Ruhe. Nach drei Beben im Februar und April hat es jetzt gleich zweimal innerhalb von vier Tagen gebebt. Beide Beben ereigneten sich wie im Februar und April in Höhe des Weißensteiner Hofes, der etwa in der Mitte zwischen Erlenbach und Busenberg liegt.

Am Dienstag, 28. Mai, wurde um 22.20 Uhr vom Landeserdbebendienst Rheinland-Pfalz ein Beben mit der Stärke von 1,5 auf der Richterskala registriert. Etwas schwächer – mit einer Stärke von 1,2 – bebte es dann am Freitag, 31. Mai, gegen 23.10 Uhr noch einmal. Beide Male lag die Tiefe des Bebens rund elf Kilometer in der Erde.

Diese beiden jüngsten Beben dürften die Busenberger und Erlenbacher nicht bemerkt haben. Beben solcher Stärke können nur Messinstrumente registrieren.

Keine menschliche Ursache möglich

Anders am 23. April: Das Beben mit Stärke 2,4 habe nach Meinung der Experten des Landeserdbebendienstes durchaus bemerkt werden können.

Die Beben bei Busenberg dürften nach Einschätzung des Erdbebendienstes durch tektonische Verschiebungen im Rheingraben verursacht worden sein. Eine menschliche Ursache, wie beispielsweise Sprengungen, scheidet wegen der Tiefe des Epizentrums in mehr als zehn Kilometern aus.