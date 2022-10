Ein einzigartiges Naturspektakel erwartet die Pfalz am Dienstagmittag: Nach über einem Jahr ist erneut eine partielle Sonnenfinsternis in Deutschland zu sehen.

Bei einer Sonnenfinsternis wird die Sonne vom Mond verdeckt. Von einer partiellen, also teilweisen, Sonnenfinsternis spricht man, wenn der Mond nur einen Teil der Sonne verdeckt. Da so ein Naturschauspiel nur in einzelnen Gebieten der Erde zu sehen ist, gilt es als seltenes Ereignis.

Bei der kommenden Sonnenfinsternis am Dienstag wird der Mond rund ein Viertel der Sonne verdecken. Der Höhepunkt der Verdunklung wird um 12.09 Uhr erwartet.

Zuletzt war eine partielle Sonnenfinsternis in Deutschland im Juni 2021 zu sehen. Himmelsgucker sollten sich das Schattenspiel allerdings niemals ohne geeigneten Schutz für die Augen ansehen. Ohne spezielle Filterbrillen droht eine schwerwiegende Schädigung der Netzhaut.

Weitere Informationen zur Sonnenfinsternis lesen Sie hier.