Zwischen Schöntalstraße und Quellenstraße ist die Neustadter Talstraße von 19 Uhr am Mittwoch, 30. September, bis Donnerstagmorgen, 1. Oktober, gesperrt. Nach Angaben der Stadtverwaltung muss in der dort vorhandenen Baustelle ein 500 Tonnen schwerer Autokran aufgestellt werden. Er dient dazu, die Montage von Lärmschutzwänden an der Bahnstrecke vorzubereiten. Eine Umleitung ist laut Stadt ausgeschildert. Dass die Ortsdurchfahrt von Neustadt auf der herkömmlichen Strecke in jener Nacht nicht möglich ist, darauf wird auch bereits in umliegenden Orten hingewiesen.