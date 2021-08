Teilsperrungen auf der Autobahn A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe hat die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest für die Zeit zwischen Montag, 23. August, und Samstag, 28. August, angekündigt. Wegen Schäden muss auf mehreren Teilstrecken die Fahrbahn saniert werden. Die Teilsperrungen dienten der Arbeitssicherheit, sie seien eigens in die Nachtstunden verlegt worden, um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen. Zunächst wird in den Nächten auf den 24. August und auf den 25. August jeweils ab 20 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Deidesheim die Fahrbahn halbseitig gesperrt und der Verkehr vorbeigeleitet. Weiter geht es in der Nacht auf 26. August in derselben Zeit zwischen den Anschlussstellen Deidesheim und Neustadt-Nord. Die dritte Etappe ist in der Nacht auf 27. August von 20 bis 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und Neustadt-Süd. Im letzten Sanierungsabschnitt wird in der Nacht auf 28. August ab 20 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und Landau-Süd ebenso verfahren.