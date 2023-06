Ein Teil der Germersheimer Straße in Höhe der Hausnummer 151 in Heiligenstein ist am Montagabend eingebrochen. Wie das Ordnungsamt mitteilte, muss die Straße in diesem Bereich vollständig gesperrt werden. Wer von Norden kommt, wird über den Fahrbahnteiler umgeleitet. Wer von Süden kommt, soll über die Viehtriftstraße und die Berghäuser Straße fahren. Warum die Straße an dieser Stelle eingebrochen ist, ist noch unklar. Eine Firma soll laut Ordnungsamt am Dienstag die Straße öffnen. Wie lange der Bereich gesperrt bleiben muss, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass solche Schäden in der Germersheimer Straße auftauchen. Mitte Mai wurde ein paar Hundert Meter weiter von der jetzigen Schadensstelle ein Loch in der Straße entdeckt. Die Reparaturarbeiten dauerten zwei Wochen. Die Straße war seit Anfang Juni wieder vollständig befahrbar.