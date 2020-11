Sein Harndrang wird einem 14-Jährigen jetzt Ärger mit dem Ordnungsamt bescheren. Die Polizei berichtet: Sie war am Mittwochabend von einem Bürger alarmiert worden, weil zwei Jugendliche mit einem Verkehrszeichen unterm Arm durch Edenkoben (Südliche Weinstraße) zogen. Also rückte eine Streife wegen eines mutmaßlichen Schild-Diebstahls aus. Doch dieser Verdacht hat sich wohl erledigt, ein Sprecher erläutert: Seine Kollegen fanden die Blechtafel auf der Straße. Sie vermuten jetzt, dass sie umgeweht worden war und die zwei Teenager sie dann allenfalls noch ein paar Meter weit geschleppt hatten. Auf frischer Tat haben sie den 14-Jährigen aber trotzdem noch ertappt: Sie stellten ihn, als er seine Notdurft an einer Hausfassade verrichtete. Und weil das Urinieren in der Öffentlichkeit verboten ist, werden sie über diesen Wildpinkel-Vorfall jetzt die kommunalen Ordnungshüter informieren.