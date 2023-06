Die Polizei meldet einen Flächenbrand, der sich am späten Dienstagnachmittag in Böhl-Iggelheim auf einem Feld an der Hanhofer Straße ereignet hat. Vermutlich wegen eines technischen Defekts war dort laut Bericht eine Heupresse in Brand geraten. Heureste im Inneren der Maschine hatten laut Polizei Feuer gefangen. Durch die Trockenheit breitete sich der Brand schnell auf einer etwa 150 mal 30 Meter großen Fläche aus. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Haßloch, Schifferstadt und Böhl-Iggelheim waren mit 67 Einsatzkräften vor Ort, verhinderten, dass sich das Feuer weiter ausbreitete und löschten schließlich den Brand.