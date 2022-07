Weil er beim Überprüfen der Überwachungskameras seines Hauses mittels einer auf dem Handy installierten App versehentlich die Haustür geöffnet hatte, wandte sich am Donnerstagabend ein Mann hilfesuchend an die Zweibrücker Polizei. Selbst schließen konnte er die Haustür nicht, da er sich in Osteuropa auf Urlaubsreise befindet. Dem Mann konnte geholfen werden: Eine Funkstreifenbesatzung löste das Problem und zog die Haustür wieder ins Schloss. Eine Überprüfung im Innern des Anwesens, ob sich eventuell Unbefugte Zutritt verschafft haben könnten, war nicht erforderlich, da der Anrufer seine Haustür die ganze Zeit im Auge behalten hatte.