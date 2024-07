Am Samstag, 17. August, besucht die Nasa-Astronautin Susan Still-Kilrain Europas größte Ausstellung zur bemannten Raumfahrt „Apollo and Beyond“ im Technik Museum Speyer. Anschließend hält sie einen Vortrag über ihre zwei Raumfahrtmissionen. Susan Still-Kilrain ist im Jahr 1997 zwei Mal als Pilotin mit dem Space Shuttle „Columbia“ ins Weltall geflogen. Sie ist damit eine von nur drei Astronautinnen, die als Space-Shuttle-Pilotinnen während des Programms von 1981 bis 2011 in den Weltraum geflogen sind. Bei ihren beiden Missionen war Still-Kilrain insgesamt 19 Tage, 15 Stunden, 57 Minuten und elf Sekunden im Weltraum und umrundete die Erde 314 Mal. Ihren Vortrag in englischer Sprache im Technik Museum hält sie am Samstag, 17. August, von 14 bis 15 Uhr im Forum Kino. Ab 15 Uhr signiert Still-Kilrain dann ihr Kinderbuch „An Unlikely Astronaut“, das auch im Museumsshop erhältlich ist. Der Vortag ist im regulären Museumseintritt inbegriffen. Still-Kilrain ist der 66. Raumfahrer, der die Ausstellung „Apollo and Beyond“ seit deren Eröffnung im Oktober 2008 besucht.