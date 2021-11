„Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen“: Astronaut Jean-Jacques Favier (72) hat sich am Samstag bei seinem Besuch des Technik Museums im originalen Spacelab-Trainingsmodul an seine vielen Stunden der Vorbereitung auf seinen 17-tägigen Weltraumeinsatz mit dem US-Spaceshuttle Columbia im Sommer 1996 erinnert.

Favier ist der erste Raumfahrer aus Frankreich unter bisher 55 Astronauten, die die Ausstellung „Apollo and Beyond“ besuchten. Für den Ingenieur ist es auch seine erste Visite in Speyer überhaupt. Ausstellungsleiter Gerhard Daum zeigte dem Ehrengast von den ungefähr 700 Exponaten neben dem Spacelab-Modul – ein in Europa entwickeltes Weltraumlabor, das mit dem US-Spaceshuttle 16-mal ins All geflogen ist – unter anderen das russische Spaceshuttle Buran und den Bereich zu den Apollo-Missionen inklusive des Bereichs „Der Mond“. Favier hat außerdem in einem Vortrag in englischer Sprache vor fast 140 begeisterten Besuchern im Museumsforum über seine Shuttlemission zur Vorbereitung von Langzeiteinsätzen auf der Internationalen Raumstation ISS gesprochen, wie Mitarbeiterin Lisa Brenner mitteilte.