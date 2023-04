Motorisiertes Kulturgut: So nennt das Technik-Museum die historischen Omnibusse, die am Wochenende eine Rolle an seinen zwei Standorten in Speyer und Sinsheim spielen. Diese sind Austragungsstätten des 6. Europatreffens historischer Omnibusse von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. April. Die Museumsmacher haben nach eigener Auskunft in Zusammenarbeit mit Konrad Auwärter und Reiner Mörch (Interessengemeinschaft Historische Omnibusse International) Oldtimer-Omnibusfreunde aus ganz Europa in die Kurpfalz eingeladen. Museumsbesucher kämen in den Genuss einer Ausfahrt und besonderer Fotomöglichkeiten.

Das früher im Abstand von drei Jahren übliche Treffen sei 2020 und 2021 der Pandemie zum Opfer gefallen und 2022 wegen eines ähnlichen Treffens in Bad Mergentheim abgesagt worden. Jetzt gebe es einen Neubeginn. Die ersten Teilnehmer kämen am Freitagnachmittag in Sinsheim an. Am Samstag ab 8.30 Uhr machten sie sich dann auf den Weg ins Technik-Museum Speyer, wo sie ab 9.30 bis 10 Uhr erwartet würden. „Hier besteht die Möglichkeit einer Mitfahrt“, so das Museum. Interessenten könnten dafür ohne Anmeldung vor Ort die Besitzer ansprechen und die geforderte Gebühr bezahlen. Bis 15 Uhr seien die Busse in Speyer zu bewundern, danach gehe es zurück nach Sinsheim. Näheres im Netz unter www.technik-museum.de/omnibus.