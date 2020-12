Das Team Rosberg mit Sitz in Neustadt wird auch in den Jahren 2021 und 2022 in der DTM an den Start gehen. Das teilte der Rennstall am Mittwoch mit. „Für uns stand fest, dass wir mit höchster Priorität daran arbeiten, unsere Leistungsfähigkeit wieder in der weltweit professionellsten Sprintserie unter Beweis zu stellen“, sagte Teamchef Kimmo Liimatainen.

In der vergangenen DTM-Saison sicherte sich das Team Rosberg mit Fahrer Rene Rast den Fahrertitel. „Unter den besonderen Umständen 2020 war es enorm wertvoll, dass wir es als Mannschaft wieder geschafft haben, einen Titel zu feiern“, sagte Liimatainen. Das Team wird in den kommenden beiden Jahren jeweils mit zwei Fahrzeugen an der Rennserie teilnehmen, die Fahrer für das Jahr 2021 stehen noch nicht fest.