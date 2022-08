Die Herstellung der Kaffee-Marke Gala wird von Tchibo in Deutschland eingestellt. Wie Tchibo mitteilt, wird die Marke Gala und dessen unterschiedliche Kaffeesorten in Eduscho unbenannt. Dadurch soll sich auch die Rezeptur der Kaffeesorten verändern. In Supermärkten führt das aktuell jedoch zu leeren Regalen, weil die Sortimentsumstellung noch nicht vollständig erfolgt ist.