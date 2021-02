Aus Versehen ist am Samstagabend gegen 18.30 Uhr ein 24-jähiger Mann auf der Polizeiwache in Neustadt an der Weinstraße gestrandet statt an seinem eigentlichen Zielort. Da der Mann wahrscheinlich aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten nicht in der Lage war, einem Taxifahrer seine Wohnanschrift zu nennen, brachte dieser ihn zur Polizeiinspektion Neustadt, berichtet die Polizei.

Auf Nachfrage konnte der Mann lediglich angeben, in „Neustadt“ zu wohnen, Ausweispapiere oder ähnliches führte er nach Angaben der Polizei nicht mit. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte schließlich in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann im „hessischen“ Neustadt mit der PLZ 35279 sesshaft ist. Nachdem der örtliche Irrtum aufgeklärt werden konnte, nahm sich der Taxifahrer dem jungen Mann an. Wo der junge Mann eingestiegen war und ob der Taxifahrer ihn danach ins „richtige“ Neustadt fuhr, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht mitteilen.