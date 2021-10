Ein 72-jähriger Taxifahrer hat laut Polizei am Montagabend gegen 19 Uhr in Mannheim-Käfertal eine rote Ampel missachtet. Eine 31 Jahre alte Radfahrerin sei von dem Wagen erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau stürzte offenbar zuerst auf die Motorhaube und dann auf die Fahrbahn. Ihr Rad wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es gegen ein Auto prallte. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro.