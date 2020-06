Tausende Kinder in Rheinland Pfalz und im Saarland warten auf ihre Erstkommunionfeiern. Diese waren nach Ostern wegen der Corona-Pandemie verschoben worden und sollen nun nach und nach nachgeholt werden, wie die katholischen Bistümer mitteilen. In welcher Form aber und wann – dazu gibt es in den Pfarreien zwischen Mosel, Saar und Rhein verschiedene Überlegungen. Denn klar ist trotz grundsätzlich grünem Licht: Aufgrund der Corona-Auflagen können derzeit die Feiern zur Erstkommunion nicht in er gewohnten Form stattfinden.

Auch Konfirmationen verschoben

Einige Gemeinden hätten ihre Erstkommunionsfeiern und auch Firmungen auf November und Dezember verschoben, „in der Hoffnung, dass man bis dahin in größerem Rahmen feiern kann“, sagte die Referentin des Dekanates Mainz-Stadt, Eva Reuter. Andere wollten die Gottesdienste auf das nächste Jahr legen – und dann zwei Feiern für zwei Jahrgänge anbieten. Die dritte Variante sei, schon bald in den nächsten Wochen zu feiern: Dann aber in Kleingruppen mit fünf bis sieben Kindern plus Familienangehörigen.

In der Evangelischen Landeskirche der Pfalz mussten wegen Corona rund 4000 Konfirmanden ihre Konfirmation verschieben. Derzeit werde geplant, diese im September oder Anfang Oktober vor den Herbstferien nachzuholen, sagte der kommissarische Pressesprecher Andreas Rummel in Speyer. Es könne sein, dass je nach dann geltenden Corona-Regeln die Anzahl der Gäste bei der Feier begrenzt sein werde. „Was sehr schade wäre“, sagte er.