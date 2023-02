Bereits über 2000 Tote bei schwerem Erdbeben in der Türkei und Syrien

Bei zwei Erdbeben in der Türkei und Syrien sind am Montag bereits über 2000 Menschen ums Leben gekommen, auch Ludwigshafens Partnerstadt Gaziantep ist von den Beben betroffen. Tausende Menschen wurden verletzt. Ein Beben der Stärke 7,7 erschütterte am frühen Montagmorgen die Südosttürkei. Am Mittag folgte dann eine fast ebenso schwere Erschütterung. Zum Artikel

Kaiserslautern: Klima-Kleber am Elf-Freunde-Kreisel von Polizei gestoppt

Mitten im Berufsverkehr hatten zwei Aktivisten in Kaiserslautern versucht, sich auf einem Zebrastreifen vorm Elf-Freunde-Kreisel festzukleben. Zum Artikel

Erneut totes Schaf im Pfälzerwald: War es ein Wolf?

Wie bei dem Tier, das im Dezember auf einer Weide bei Frankenthal entdeckt worden war, könnte auch dieses Schaf einem großen Beutegreifer zum Opfer gefallen sein. Zum Artikel

Mysteriöse Lichter am Pfälzer Nachthimmel? Das steckt dahinter

Am Wochenende waren über dem Pfälzer Nachthimmel helle Objekte zu sehen – teilweise wie an einer Perlenschnur aufgereiht. Um was es sich handelt, ist einfach zu erklären. Zum Artikel

Streik schränkt Bahnverkehr in Frankreich ein – Auch Pfalz betroffen

Der Generalstreik in Frankreich gegen die Rentenreform an diesem Dienstag führt zu zahlreichen Ausfällen im Fernverkehr der Bahn nach Deutschland. Zum Artikel

Grundsteuer: Wie viel müssen Eigentümer künftig zahlen?

Das Hickhack um die neue Grundsteuer ist noch nicht vorbei. Denn bislang kennt niemand seine künftige Steuerlast – auch wenn Rechner im Internet schon Klarheit versprechen. Warum sich Eigentümer nicht vollkommen auf die Online-Hilfen verlassen sollten. Zum Artikel

Infos über digitale Angebote der RHEINPFALZ beim Lesertelefon

Sie haben Fragen zu den digitalen Produkten der RHEINPFALZ? Beim Lesertelefon am Dienstag, 7. Februar, von 13 bis 15 Uhr, stehen Simon Gauß, Chief Digital Officer der RHEINPFALZ, der Leiter des Privatkundengeschäftes Clemens Schmidt und Uwe Renners, stellvertretender Chefredakteur, bereit, um Ihnen diese zu beantworten. Zum Artikel

Ludwigshafen: ICE wird fehlgeleitet und muss ein Stück zurückfahren

Laut Bahn war der Zug wegen „einer Verwechslung“ fehlgeleitet worden. Zum Artikel

Vergewaltigungsprozess: Angeklagter Soldat drogenabhängig

Im Prozess gegen zwei ehemalige Soldaten (29), die eine Kameradin in Zweibrücken vergewaltigt haben sollen, sprach am Montag ein Psychiater zur Drogensucht eines Angeklagten. Zum Artikel

Falsche Diagnosen mit fatalen Folgen? Pathologe vor Gericht

Er soll falsche Diagnosen mit fatalen Folgen gestellt haben: Ein Pathologe untersucht Gewebeproben zweier Patienten und schließt Hautkrebs aus - dabei müssten beide Männer behandelt werden. Einer von ihnen stirbt ein Jahr später. Es ist nicht der erste Auftritt des Facharztes vor Gericht. Zum Artikel