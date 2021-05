Ein Mitarbeiter einer Apotheke in Wörth hat Tausende Euro verloren - und wenig später auf der Straße wiedergefunden. Der Mann sollte die Einnahmen am Freitag in einer Mappe zur Bank bringen, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Weg dorthin sei ihm die Mappe aber auf unerklärliche Weise abhanden gekommen. Auch die hinzugerufene Polizei konnte das Geld zunächst nicht finden. Erst die Überprüfung der zurückgelegten Strecke brachte Klarheit - und den kompletten Geldbetrag zurück.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mitarbeiter die Mappe auf dem Autodach liegen ließ, ehe er mit dem Wagen zur Bank fuhr. Sie habe dann wohl den Fliehkräften des Straßenverkehrs nicht standgehalten. Weiter teilte die Polizei mit: „Die äußerst erleichterte Belegschaft der Apotheke konnte ihr Glück kaum fassen und wird am Abend, stets coronakonform, auf die Rettung der verloren geglaubten Einnahmen anstoßen.“