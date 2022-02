Der dritte Tag nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine war europaweit von Demonstrationen gegen den Krieg geprägt. Auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gingen Menschen auf die Straße. Jeweils rund 500 Personen haben nach Polizeiangaben in Koblenz und Saarbrücken gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) sprach bei der Kundgebung in Koblenz mit Teilnehmern. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihr Mann Klaus Jensen nahmen nach Angaben des Bistums mit rund 100 anderen Menschen an einem ökumenischen Friedensgebet im Trierer Dom teil. Ein Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen habe das Gebet gestaltet, darunter auch Bischof Stephan Ackermann, sagte eine Sprecherin des Bistums.

In Koblenz hatten viele Demonstranten blau-gelbe Flaggen mitgebracht und Schilder, auf denen sie ein Ende des Kriegs forderten. „Put in jail“ sowie „No war“ war auf Plakaten zu lesen. Aber auch: „Helft Ukraine jetzt. Morgen ist es zu spät.“ Die Kundgebung in der Innenstadt sei friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Die Jusos hatten dazu aufgerufen.

In Saarbrücken hüllten sich viele Demonstranten in blau-gelbe Flaggen oder trugen kleine und große Fahnen, Schals, Kleidung und Schilder in den Farben der Ukraine. Auf Plakaten und Pappschildern war „Stopp war!“ (stoppt den Krieg) zu lesen oder das Friedenszeichen zu sehen. Zu der rund einstündigen Kundgebung in der Innenstadt hatte das Friedensnetzwerk Saar aufgerufen. „Die Kundgebung verlief völlig problemlos und es gab keinerlei Störungen“, sagte ein Polizeisprecher.

Bundes- und europaweit Tausende bei Demos

Tausende Menschen haben in mehreren deutschen Städten gegen den russischen Angriff auf die Ukraine protestiert. Alleine in München waren es nach Polizeiangaben 5000 Menschen. In Frankfurt sprach die Polizei von 6000 bis 7000 Teilnehmern einer Kundgebung unter dem Motto "Solidarität mit der Ukraine - Frieden in Osteuropa". In Düsseldorf kamen laut Polizei am Nachmittag knapp 4000 Menschen zusammen.

Auch in anderen Ländern Europas gab es Demonstrationen, so versammelten sich in Wien mehrere Tausend Menschen. Eine Ukrainerin forderte dabei Russen zum aktiven Widerstand gegen ihren Staatschef auf. „Macht doch verdammte Scheiße etwas“, sagte sie auf Russisch. Eine andere Demonstrantin forderte anwesende Russen auf, ihre Verwandten in der Heimat zu kontaktieren und zum Protest zu bewegen.

In der Schweizer Regierungsstadt Bern haben bis zu 20.000 Menschen für Frieden in der Ukraine demonstriert. Die geschätzte Teilnehmerzahl wurde von den Organisatoren bekanntgegeben. Der Protest richtete sich nicht nur gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und seinen Einmarsch in die Ukraine, sondern auch gegen die Schweizer Regierung, die die EU-Sanktionen gegen Moskau nicht vollständig mitträgt. „Es ist verantwortungslos, dass der Bundesrat die Milliarden in russischem Besitz nicht sofort einfriert“, sagte Cédric Wermuth, Co-Präsident der Schweizer Sozialdemokraten, in einer Rede. Unter den Demonstranten waren sowohl Schweizer als auch Ukrainer verschiedener Altersgruppen.

In Helsinki gingen mehr als 10.000 Menschen bei mehreren Kundgebungen auf die Straße. Wie die finnische Polizei mitteilte, verliefen die Demonstrationen allesamt friedlich. Auf Bildern war zu sehen, wie Menschen in der Innenstadt Helsinkis ukrainische Fahnen schwenkten oder Banner hochhielten mit Slogans wie: „Stop Putin - Stop war“. Teilweise zogen die Demonstranten auch vor die russische Botschaft. Auch in anderen Städten des Landes gingen Menschen auf die Straßen, um ihre Kritik an der Invasion zum Ausdruck zu bringen. Finnland hat eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland.

Große Demo in Berlin geplant

Am Sonntag wollten in Berlin zahlreiche Organisationen mit einer großen Demonstration gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine protestieren. Angemeldet sind bei der Polizei 20 000 Teilnehmer ab 13.00 Uhr am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni.