Fünf Männer wollen im Atlantik zum Wrack der „Titanic“ tauchen. Ihr U-Boot implodiert, sie sterben. Was treibt Menschen an, sich solch extremen Gefahren auszusetzen? Herbert Nitsch sagt: „Es ist die Faszination einer unbekannten Welt unter Wasser.“ Er ist mit einem einzigen Atemzug so tief getaucht wie kein anderer Mensch. Nitsch hält 33 Weltrekorde – und überlebte mehrere Hirnschläge. Wie er sich ins Leben zurückkämpfte und warum er trotzdem immer weiter taucht lesen Sie hier: weiterlesen