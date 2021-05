Ein mit einer Pistole bewaffneter Täter hat am Freitag kurz vor 12 Uhr die Volksbank in Wiesental im nördlichen Landkreis Karlsruhe überfallen und Bargeld erbeutet. Anschließend flüchtete der Mann zunächst in unbekannte Richtung. Nun scheint er gefasst zu sein. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe mit.

An der Großfahndung waren zahlreiche Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber beteiligt. Schließlich führte eine Spur zu einem in Huttenheim gelegenen Parkplatz bei einem Supermarkt. Dorthin begaben sich auch Spezialkräfte der Polizei.

Gegen 13.35 Uhr konnte dort ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger, der in Begleitung zweier weiterer, gleichfalls unter Tatverdacht stehender Personen war, vorläufig festgenommen werden. Die vermeintliche Tatwaffe und das Raubgut wurden aufgefunden.

Alle drei Festgenommenen befinden sich derzeit im Gewahrsam der Polizei. Bezüglich einer möglichen Tatbeteiligung dauern die Ermittlungen wie auch Maßnahmen der Kriminaltechnik zur Spurensicherung noch an.