Der Tatverdächtige hat sich selbst gestellt, meldete eben die Polizei. Der 38-Jährige soll Dienstag seine Mutter und deren Lebensgefährten in Weilerbach getötet haben soll. Am Donnerstag hatte die Polizei noch ein neueres Fahndungsfoto herausgegeben. Am Mittwoch ist er in Sambach auf einem Traktor gesehen worden

Die Polizei suchte zuletzt intensiv nach dem 38-Jährigen rund um Sambach, Katzweiler, Hirschhorn, Rodenbach. Wie sie mitteilt, hat es am Mittwochabend einen „konkreten Hinweis“ eines Zeugen gegeben: Der Mann wurde in Sambach auf einem Traktor gesehen. Diesen ließ der Tatverdächtige laut Polizei dann dort stehen und flüchtete zu Fuß. Auch in der Nacht sei nach dem Mann gefahndet worden.

Mehr zum Thema:

Nach Leichenfund läuft die Fahndung weiter