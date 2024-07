Tätowierungen haben in Japan lange als Erkennungszeichen für Kriminelle gegolten. Jetzt aber erfreuen sie sich großer Beliebtheit, als Zeichen der Auflehnung:

June Rokushika krempelt über der linken Schulter sein T-Shirt hoch. „Ich war gerade 18 geworden. Am Nachmittag meiner letzten Zeugnisübergabe in der Schule ging ich zu einem Tattoostudio in Tokio und verlangte, dass ich endlich ein Tattoo kriege.“ Schon als 17-Jähriger war Rokushika bei jenem Studio gewesen, wurde vom Betreiber aber wieder heimgeschickt. „Als volljähriger Schulabgänger konnte er mich nicht mehr ablehnen. Dann bekam ich meinen Stich“, erinnert sich Rokushika und lacht laut.

Warum die Tattoos in Japan ein Tabu sind und welche Folgen eine Tättowirung für die Träger nach sich ziehen kann.