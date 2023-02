Der aus mehr als 120 Film- und Fernsehproduktionen bekannte Schauspieler Dieter Schaad ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Schaad sei am vergangenen Samstag plötzlich und unerwartet gestorben, teilte seine Künstleragentur 60plus mit. Er stand demnach noch bis wenige Wochen vor seinem Tod vor der Kamera.

Zuletzt habe er im Dezember den „Tatort“-Krimi „Des anderen Last“ für den Westdeutschen Rundfunk gedreht. „Wir trauern um einen großartigen Schauspieler und einen warmherzigen und bis ins hohe Alter interessierten und engagierten Menschen“, erklärte seine Agentur.

Der Schauspieler hatte für bekannte Fernsehproduktionen der vergangenen Jahrzehnte vor der Kamera gestanden. Er spielte in der ARD-„Lindenstraße“ wie in „Ein Fall für zwei“ im ZDF, hatte in „Diese Drombuschs“ eine Rolle, in „Soko 5113“, „Soko Köln“ und „Soko Leipzig“.

Im hohen Alter feierte Schaad mit der ab 2015 laufenden Serie „Club der roten Bänder“ bei Vox einen Erfolg. Diese erhielt unter anderem den Deutschen Fernsehpreis.

Schaad wurde am 2. April 1926 in Wiesbaden geboren und besuchte dort von 1945 bis 1947 die Schauspielschule. Am Theater hatte er unter anderem in Worms, Bielefeld, Krefeld, Köln, Darmstadt und Wiesbaden Engagements.