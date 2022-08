Eine prominent besetzte und bereits selbst mit etlichen wichtigen Auszeichnungen gekrönte Jury konnte das Festival des deutschen Films für seine 18. Ausgabe gewinnen, die von 24. August bis 11. September auf der Parkinsel läuft: Über die Preise, die am 10. September vergeben werden, entscheiden die aus den „Tatort“-Folgen um Kommissar Murot bekannte Barbara Philipp, Regisseur Andreas Kleinert, der für seinen aktuellen Kinofilm „Lieber Thomas“ neun Lolas erhielt, und der mit einem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Produzent Wolfgang Esser.

„Mit diesen drei Jurymitgliedern haben wir eine hochkarätig sachkundige Jury dieses Jahr, deren Werke wir zugleich besonders gerne in den vergangenen Jahren gezeigt haben“, so Intendant Michael Kötz. Die Jury entscheidet über den Ludwigshafener Filmkunstpreis in den Kategorien „Bester deutscher Film oder Fernsehfilm“, „Beste Regie“ und „Bestes Drehbuch“. Im Wettbewerb sind zwölf Filme.