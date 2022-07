Jule Niemeier hat bei ihrem Wimbledondebüt das Viertelfinale erreicht. Die 22-Jährige aus Dortmund setzte sich auf dem Centre Court gegen die Britin Heather Watson 6:2, 6:4 durch und spielt am Dienstag in einem deutschen Duell mit Tatjana Maria (Bad Saulgau) um den Einzug ins Halbfinale. Für Niemeier ist es erst das zweite Grand-Slam-Turnier ihrer Karriere, erst im Mai hatte sie erstmals den Sprung unter die Top 100 der Weltrangliste geschafft. Für den Einzug ins Viertelfinale bekommt sie 310.000 Pfund, jedoch keine Punkte fürs Ranking, die nach dem Streit um den Ausschluss der russischen und belarussischen Spielerinnen und Spieler in diesem Jahr nicht vergeben werden.