Eine 65-jährige Neustadterin ist am Samstagnachmittag Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 14 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße. Ihren Geldbeutel hatte sie in einer Tasche, die am Einkaufswagen hing. Die Taschendiebin nutzte eine Unaufmerksamkeit der Frau, wurde bei der Tat jedoch gesehen. Nach Zeugenhinweisen soll sie zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und ihre schwarzen langen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden haben. Sie habe eine schwarze Hose und einen schwarz-weißen Poncho getragen haben, ebenso einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter Telefon 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de . Im Geldbeutel befanden sich persönliche Dokumente und ein niedriger Geldbetrag.