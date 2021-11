Landau. Seit Beginn des Nikolausmarktes in der Landauer Innenstadt kam es vermehrt zu Strafanzeigen wegen Taschendiebstählen. Nach Angaben der Polizei sind die Täter bislang unbekannt, entwendet wurden Geldbörsen und Smartphones.

Drei Besucher des Weihnachtsmarktes sind am Samstag Opfer von Taschendieben geworden. Die Polizei Landau warnt in diesem Zusammenhang, besonders gut auf die eigenen Wertsachen aufzupassen. In der Vorweihnachtszeit sind Diebe besonders aktiv. Geld, Bankkarten und wichtige Dokumente sollten immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper, getragen werden.

Überall da, wo viele Menschen zusammenkommen, vorzugsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen oder in Fußgängerzonen finden Taschendiebe ihre Opfer. Sie werden abgelenkt, indem sie beispielsweise scheinbar unabsichtlich angerempelt oder nach der Uhrzeit oder dem Weg gefragt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06341 2870 entgegen.