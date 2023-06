Auch in der Pfalz gab es in den vergangenen Wochen wiederholt Warnstreiks im Einzelhandel. Vor neuen Verhandlungen für die 150.000 Beschäftigten in Rheinland-Pfalz ist eine rasche Einigung nicht in Sicht. Die Gewerkschaft Verdi ruft für diesen Donnerstag, wenn sich die Tarifparteien zum dritten Mal treffen, zu weiteren Streikaktionen auf.

Mehr zum Thema lesen Sie hier