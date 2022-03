Der Prozess um den Idar-Obersteiner Tankstellen-Mordfall wird doch schon am Freitag fortgesetzt. Verantworten muss sich in dem Verfahren ein 50-Jähriger, der nach einer Auseinandersetzung um seine fehlende Maske im vergangenen September einen Kassierer erschossen hat. Dass es bei Terminplan des Gerichts in Bad Kreuznach bleiben kann, schien zuletzt unwahrscheinlich: Ermittler hatten die Verteidiger des Mannes am Montag mit 1300 neuen Aktenseiten überrascht. Die Anwälte – unter ihnen der Ludwigshafener Jurist Alexander Klein – sagten daraufhin: Sie bräuchten jetzt erst einmal mehr Zeit, um das Material durchzuarbeiten.

Wieso sie mittlerweile doch damit einverstanden sind, dass das Verfahren wie ursprünglich geplant weitergeht, steht im ausführlichen Bericht.