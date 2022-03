Mit einer Überraschung hat am Montag in Bad Kreuznach der Prozess gegen einen 50-Jährigen begonnen, der in Idar-Oberstein nach einem Streit um die Maskenpflicht einen Tankstellen-Kassierer erschossen hat: Ermittler präsentierten neue Ermittlungsakten. Zusammengetragen hat sie die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz, die landesweit für Terrorismus- und Extremismus-Fälle zuständig ist.

Deren Chef Jürgen Brauer erläutert: Schon seit Herbst 2020 haben die spezialisierten Strafverfolger verstärkt radikalisierte Gegner der Seuchenschutz-Regeln im Blick. Nun haben sie geprüft, ob der Todesschütze von Idar-Oberstein online in Gruppen gewaltbereiter Leute aus dieser Szene mitgemischt hat. Die Unterlagen dazu sind am Montag dem Pfälzer Verteidiger des Mannes übergeben worden. Damit er sie studieren kann, ist das Verfahren jetzt unterbrochen worden. Fortgesetzt wird es erst am 31. März.

