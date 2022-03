Ab Montag steht in Bad Kreuznach der Mann vor Gericht, der nach einem um die Maskenpflicht im vergangenen September einen 20 Jahre alten Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein erschossen hat. Verteidigen wird den 50-Jährigen ein Rechtsanwalt aus der Pfalz: der Ludwigshafener Jurist Alexander Klein, der in den vergangenen Jahren zum Beispiel den Prozess um das BASF-Explosionsunglück als Opfer-Anwalt geprägt und einen Frankenthaler Babymörder vertreten hat. Was er für seinen neuen Mandaten im Prozess erreichen will und wie er die Gesinnung dieses Todesschützen beschreibt, steht im ausführlichen Bericht.