Die Polizei Mannheim sucht am Mittwochabend mit Einsatzkraften in der Stadt und einem Hubschrauber in der Luft nach einem Tankstellenräuber auf der Flucht. Wie die Polizei am späten Abend mitgeteilt hat, soll die bislang unbekannte Person gegen 21 Uhr eine Tankstelle in der Waldstraße betreten haben und unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe Bargeld gefordert haben. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: vermutlich männlich, normale Statur, maskiert mit schwarzer Sturmhaube, trug eine schwarze Jacke, schwarze Handschuhe, eine Blue-Jeans sowie schwarze Schuhe. Der Täter habe die Tankstelle ohne Beute verlassen und sei in Richtung Lampertheimer Straße geflüchtet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidelberg unter 0621/174-4444 entgegen.