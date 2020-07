Am Freitagabend gegen 19.39 Uhr hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Marnheim im Donnersbergkreis überfallen. Wie die Polizei berichtet, betrat der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte die Angestellte an der Theke mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe. Dann sprang er über die Theke und stahl die Tageseinnahmen aus der Kasse. Mit seiner Beute flüchtete der Dieb zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Dort soll er in einen blauen Kleinwagen gestiegen sein und fuhr in Richtung Kirchheimbolanden davon. Wie hoch der Geldbetrag aus der Kasse ist, der gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise, um den Mann zu finden. Der Gesuchte ist etwa 1,85 Meter groß und falle durch seinen osteuropäischen Dialekt auf. Bekleidet war er mit grauen Sportschuhen, Jeans, hellblauem Shirt mit weißen Streifen und einer dunkelblauen Mundschutzhaube.