In der Rheinstraße geht es weiter: Am Donnerstag, 19. August, beginnen die Arbeiten am nächsten Bauabschnitt zum Ausbau der B427, die als Rheinstraße durch Kandel führt. Das kündigte der Landesbetrieb Mobilität Speyer jetzt an.

Der Bauabschnitt beinhaltet die Strecke von der Aral-Tankstelle bis zum Kreisverkehr und ist zirka 50 Meter lang. Der Streckenabschnitt wird für die Arbeiten voll gesperrt. Die Zufahrt zur Tankstelle kann laut LBM während dieser Zeit nur aus Richtung Stadtmitte Kandel erfolgen. Eine Zufahrt über den Kreisverkehr ist nicht möglich. Der Kreisverkehr selbst bleibt befahrbar. Die Arbeiten sollen planmäßig etwa zweieinhalb Wochen dauern.

Danach wird die Fahrbahn im Bereich des Kreisels erneuert. Deshalb wird voraussichtlich die Autobahnabfahrt Kandel-Mitte in Richtung Kandeler Innenstadt vier bis acht Wochen gesperrt. Umleitungen sollten über die Abfahrten Kandel-Nord und Kandel-Süd geführt werden, hieß es in einer Sitzung des Stadtrats im Mai.