Rheinland-Pfalz-weit meldete der ADAC am Mittwoch nach Inkrafttreten des „Tankrabatts“ tatsächlich niedrigere Spritpreise – nachdem befürchtet worden war, dass die Mineralölkonzerne den von der Regierung hergestellten Nachlass schnell mit Preiserhöhungen ausgleichen könnten. Einen Ansturm auf die Tankstellen gab es jedoch – zumindest in der Pfalz – nicht.

Weitgehend normalen Betrieb meldeten die Tankstellen in Zweibrücken, wo eine Betreiberin von Autofahrern berichtete, die sich an den Vortagen mit teuerem Sprit eingedeckt hatten – in der Angst, das billigere Benzin könnte schnell knapp werden.

In Bad Dürkheim wurden die Tankstellen ebenfalls nicht überrannt, auch wenn merklich mehr getankt wurde, nachdem die Kundschaft sich nach den Berichten der Tankstellen-Betreiber in den Tagen zuvor stellenweise etwas zurückgehalten hatte. „Ganz normaler Betrieb“ wurde auch aus Wörth vermeldet.

Von „großen Erwartungen, die nicht erfüllt wurden“, berichten Tankstellenbetreiber in Speyer. Der große Auftrieb blieb wie überall aus, dafür war im öffentlichen Nahverkehr – wohl dank des 9-Euro-Tickets – der Betrieb zwar auch nicht stärker, aber die Stimmung besser.

Etwas stärkere Auswirkungen hatte das 9-Euro-Ticket ersten Beobachtungen nach in Pirmasens, wo es Verspätungen wegen der erhöhten Nachfrage gab. Auch in der Rhein-Neckar-Region waren Züge teilweise erkennbar stärker besetzt als sonst üblich. Probleme mit überfüllten Zügen gab es allerdings nur in Ausnahmefällen, vor allem dann, wenn Züge mit reduzierter Platzkapazität unterwegs waren.

