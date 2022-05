Tankrabatt ab 1. Juni: Was Autofahrer jetzt wissen müssen

Ab Juni soll der Tankrabatt starten und für drei Monate gelten. Dann gleich ab zur Tanke und daheim literweise Sprit bunkern? Warum das keine gute Idee ist – und andere wichtige Tipps.

Studie: Kommunen tun zu wenig gegen Starkregen

Was Starkregen anrichten kann, weiß man spätestens seit den Sturzfluten im Ahrtal. Deutschlands Städte und Gemeinden sind nach einer neuen Studie aber schlecht darauf vorbereitet.

Geld für die Truppe: Der 100-Milliarden-Topf

Das Sondervermögen für die Bundeswehr wird umfangreiche Investitionen ermöglichen. Nicht alle sind darüber glücklich.

Kinder sterben nach Hausbrand: Vermieter verurteilt

Bei einem Brand im Winzler Viertel in Pirmasens vor rund eineinhalb Jahren sind zwei kleine Mädchen gestorben. Jetzt ist der Vermieter des Hauses verurteilt worden.

B9: Müssen diese Baustellen wirklich sein?

Seit Mitte April ist die B9 bei Germersheim asphaltiert worden. Dabei sah der alte Belag noch gut aus. Waren die Arbeiten wirklich nötig? Und wer entscheidet, welche Straße wann saniert wird?

Inflation im Mai auf 7,9 Prozent gestiegen

Die Verbraucherpreise in Deutschland kennen derzeit nur noch eine Richtung: nach oben. Im Mai beschleunigte sich die Inflationsrate weiter. Durch die Teuerung sinken auch die Reallöhne.

Igel-Sterben in Speyer: Gift-Anschlag vermutet

Ein auffälliges Igel-Sterben hat am Sonntag in Speyer-West für Entsetzen gesorgt. Fünf Tiere sind tot, um das Leben von weiteren drei Tieren wurde zunächst gebangt. War ein Gift-Anschlag die Ursache?

Fall Diana Bodi: Mehr als 30 Hinweise nach „Aktenzeichen XY“

Gut zwei Wochen, nachdem in „Aktenzeichen XY" der Fall der in Kaiserslautern tot gefundenen Diana Bodi thematisiert wurde, sind knapp über 30 neue Hinweise bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern eingegangen. Auch ein besonders interessanter ist dabei.

Pfälzer Züge werden an Wochenenden verstärkt

Wegen der Einführung des 9-Euro-Tickets werden auf verschiedenen Bahnlinien in der Pfalz die Platzkapazitäten in den Zügen aufgestockt.