In der Nacht auf Donnerstag ist auf der B9 in Höhe Germersheim Süd um kurz vor 1.30 Uhr ein mit 35.000 Litern Diesel und Benzin beladener Tanklastzug von der Straße abgekommen und im Grünstreifen umgekippt. Laut Polizei trat dabei nach bisherigen Erkenntnissen kein Gefahrgut aus. Die B9 ist noch voraussichtlich mehrere Stunden zur Bergung in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Ladung soll in ein Ersatzfahrzeug umgepumpt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Unfallursache stehen noch nicht fest. Der Fahrer blieb unverletzt. Wir berichten weiter.