Der Fahrer eines Tanklastzuges hat sich am Mittwochmorgen einen seltsamen Rastplatz an der B10 ausgesucht: Eine Streife der Polizeiwache Annweiler entdeckte den im Barbarossa-Tunnel in Richtung Pirmasens parkenden Lastwagen. Der Fahrer habe angegeben, seine Ruhepause abzuhalten. Hierbei ragte sein Tankauflieger gefährlich in die Fahrbahn. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 140 Euro entrichten und wegfahren.