Am späten Mittwochabend ist am Autobahnkreuz Speyer ein Tanklaster umgekippt. Wie die Polizei informiert, liegt der Gefahrgut-Lkw in der Auffahrt zur A61 in Richtung Heilbronn. Betroffen ist der Verkehr von der B9 aus Richtung Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Damit die Einsatzkräfte den Laster bergen können, muss die B9 sowie die Auffahrt zur A61 gesperrt werden. Laut Polizei muss mehrere Stunden lang mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.