Am Donnerstag verursachte ein LKW-Fahrer im Wellsring einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wie die Polizei mitteilt, wurde an der Baustelle an der Einmündung „Im Nonnengarten“ die oberste Schicht der Straße abgetragen; ein 46-Jähriger versuchte seinen LKW innerhalb der Baustelle zu wenden und riss sich dabei an einem herausstehenden Schachtdeckel den Dieseltank auf. Zeugen beobachten dies und verständigten die Polizei.

Während sich der Bauhof der Stadt Bad Dürkheim um die Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe kümmerte, gelang es der Polizei, den LKW in der Kanalstraße ausfindig zu machen und zu kontrollieren. Den Beamten zufolge wird wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 46-Jährigen ermittelt.