Die Eulen Ludwigshafen rutschen immer tiefer in den Tabellenkeller der Handball-Bundesliga. Nach der 20:29 (11:15)-Niederlage am Samstagabend gegen die SG Flensburg-Handewitt sind die Eulen nun Tabellenvorletzter. Gegen den deutschen Meister von 2018 und 2019 waren die Gastgeber in der zweiten Halbzeit chancenlos. Bis zur Pause sah es noch ansehnlich aus. Doch nach der Pause feierten die Flensburger Festspiele in der Pfalz. Die Mannschaft zog konsequent ihr Spiel durch und setzte sich souverän durch – und letztlich auch ab. Vor allen Dingen Hampus Wanne stach dabei heraus. Der schwedische Linksaußen erzielte zwölf Tore. Bei den Eulen Ludwigshafen gefiel Azat Valiullin. „Ich bin enttäuscht“, sagte er. Der Rückraumspieler war mit sieben Toren ein Aktivposten. Viel genützt hat die starke Leistung aber nicht. Denn den Eulen fehlte gegen übermächtige Flensburger die Kaltschnäuzigkeit, Erfahrung und Cleverness. Am kommenden Dienstag, 18 Uhr, nun spielen die Ludwigshafener beim Aufsteiger HSC 2000 Coburg. Die Bayern verloren am Samstagabend das Aufsteigerduell in Essen .