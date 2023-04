Seit mehr als zehn Jahren widmet sich das „Speyerer Forum zur digitalen Lebenswelt“ an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaft der übergreifenden Frage, wie wir im digitalen Zeitalter leben wollen. Bei der zwölften Auflage der Tagung beschäftigen sich Vertreter aus Verwaltung, Wissenschaft und Gesellschaft am Donnerstag und Freitag mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung sowie mit den anstehenden Regulierungsvorhaben für digitale Plattformen. Unter anderem wird Axel Voss (CDU), Mitglied des Europäischen Parlaments, über die Pläne der EU in diesem Bereich berichten. Die Regulierung dieser sich rasant entwickelnden Technologie brauche dringend einen „Ideen-Turbo“, sagte der wissenschaftliche Leiter der Tagung, Professor Mario Martini, in einem Interview mit der RHEINPFALZ.

Infos zur Veranstaltung unter www.uni-speyer.de.

