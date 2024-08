Die Deutsche Post gibt anlässlich des „Tag des offenen Denkmals“ am 8. September einen eigens zu diesem Anlass erstellten Sonderstempel heraus. Er zeigt den Kaiserdom.

Die Post veröffentlicht solche Stempel anlassbezogen zu Veranstaltungen, Großtauschtagen und Briefmarkenbörsen. Es gab zum Beispiel schon einen Stempel von der Gedächtniskirche und nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl. Nach Angaben von Anke Hochkirch und Heinz-Jürgen Thomeczek kann ein solcher Sonderstempel vom Veranstalter oder einem Verein beantragt werden. Im jüngsten Fall war der Initiator die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn. Laut Post erscheinen zum „Tag des offenen Denkmals“ mehrere Stempel, außer dem Speyerer Dom wird es unter anderem auch einen geben, der die Reformationskirche in Hilden (Nordrhein-Westfalen) zeigt.

Speyer spielt beim „Tag des offenen Denkmals“ in diesem Jahr eine besondere Rolle. Die Stadt wird als „Denkmalhauptstadt Deutschlands“ die bundesweite Eröffnung des Aktionstags ausrichten. Der Sonderstempel wird am 8. September von 10 bis 17 Uhr in der Maximilianstraße 93 eingeführt und ist ab dann für einen Monat bei der Deutschen Post AG, Service- und Versandzentrum, Sonderstempelstelle in Weiden erhältlich.