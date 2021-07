Alexander Bachmann hat seinen Auftaktkampf im Taekwondo verloren und muss seinen Gold-Traum begraben. Der Stuttgarter unterlag im Achtelfinale der Gewichtsklasse über 80 Kilogramm dem Kasachen Ruslan Schaparow mit 7:11. Der 27-Jährige muss nun hoffen, dass sein Gegner das Finale erreicht. Dann dürfte er in der Hoffnungsrunde noch mal antreten und hätte über diese noch die Chance auf Bronze.

Laura Lindemann hat eine Medaille am Ende deutlich verpasst. Die WM-Dritte von 2020 erreichte nach aussichtsreichem Start als Achte das Ziel und lag 2:48 Minuten hinter Bermudas erster Olympiasiegerin Flora Duffy. Silber ging an die britische Weltmeisterin Georgia Taylor-Brown, Bronze sicherte sich die Amerikanerin Katie Zaferes. Die zweite deutsche Starterin Anabel Knoll aus Ingolstadt belegte Rang 31.

Schwergewichtsboxer Ammar Riad Abduljabbar aus Hamburg hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Viertelfinale erreicht. In der Gewichtsklasse bis 91 Kilogramm bezwang der 25-Jährige den Peruaner Jose Maria Lucar Jaimes einstimmig nach Punkten.

Carina Wimmer und Christian Reitz sind im Mixed mit der Luftpistole in der Qualifikation ausgeschieden. Mit 571 Ringen reichte es für die 25 Jahre alte Olympia-Debütantin und den erfahrenen Rio-Olympiasieger mit der Schnellfeuerpistole nur zu Rang zwölf in der Ausscheidung

RHEINPFALZ-Reporter Klaus D. Kullmann, der am Dienstagmorgen an der Triathlon-Strecke unter der Regenbogenbrücke nass geworden ist, wird sich an der Kanuslalom-Strecke nach dem Gewinn der Bronzemedaille von Sideris Tasiadis im Canadier anschauen, wie Ricarda Funk (29) aus Bad Neuenahr-Ahrweiler im Kajak durch das Halbfinale (7 Uhr MESZ) kommt und wie sie sich im Finale (9.15 Uhr MESZ) schlägt, bei der die Australierin Jessica Fox ihre Hauptgegnerin it. Am Abend (12.50 Uhr MESZ) wird er live dabei sein, wenn Lisa Marie Schweizer (25, AV 03 Speyer) versucht, nach ihrem leichten Bandscheibenvorfall eine Top Sechs-Platzierung zu erreichen. Dann muss aber alles sehr gut laufen. Die gute Nachricht: Taifun Nepartak bringt zwar Regen, zieht aber mit seiner Wucht wohl nördlich an Tokio vorbei. Zum Glück gab“s da einen Fehlalarm.