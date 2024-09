Jahrzehntelang war er Bürgermeister, danach selbst Oberbürgermeister der Stadt: Jürgen Lambert, geboren in Trier, hat Zweibrücken geprägt. Unser Autor Edgar Steiger, ein langjähriger Weggefährte des am Freitag im Alter von 88 Jahren verstorbenen Jürgen Lambert, erinnert sich an den Alt-Oberbürgermeister.

Die südwestpfälzischen Ruftaxis entwickeln sich in Verbindung mit dem Deutschland-Ticket zum Erfolgsmodell. Die Taxis sind besser besetzt und werden öfter gebucht. 2024 wird ein Rekord an Fahrgästen erzielt. Das System hat aber noch Luft nach oben.

Die Schlacht zwischen Tadano-Belegschaft und Geschäftsführung ist vorerst beendet: Ein Tarifvertrag wurde vereinbart, der den Arbeitnehmern Teilerfolge zugesteht. Anlass zum Jubel besteht trotzdem nicht.

Am Sonntag, 10. November, wird in Pirmasens ein neuer Beirat für Migration und Integration gewählt. Knapp 5700 Frauen und Männer aus 133 Nationen können dann ihr Kreuzchen per Briefwahl machen. Wahlberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit.

Dem mutmaßlichen Brandstifter, der ein Haus in der Contwiger Hauptstraße niedergebrannt und Feuer in seiner späteren Wohnung in Pirmasens gelegt haben soll, droht auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine dauerhafte Einweisung in der Psychiatrie. Vor Gericht erhob die Exfreundin des Mannes

schwere Manipulationsvorwürfe gegen einen gemeinsamen Bekannten. Dieser zog mit seiner Zeugenaussage den Unmut der Prozessbeteiligten auf sich.

In Pirmasens ist seit über 200 Jahren das Wissen um den Schuh zu Hause. Die offene Stadtführung am Samstag, 5. Oktober, ist dem sagenumwobenen Schuster Jean Joss gewidmet. Er legte den Grundstein für die Entwicklung der Schuhindustrie.