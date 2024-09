Mit einem Streik wehrt sich die Belegschaft von Tadano in Zweibrücken gegen die angekündigte Schließung des Werks Wallerscheid und die Entlassung Hunderter Mitarbeiter. Für Freitag, 10 Uhr, ist eine Protestkundgebung auf dem Zweibrücker Alexanderplatz geplant.

War die Polizeigewalt, die ihm gegenüber ausgeübt wurde, rechtmäßig oder widerrechtlich? Diese Frage wollte ein Pirmasenser vor dem Zweibrücker Landgericht klären lassen. Am Donnerstag hat das Gericht nun seine Entscheidung verkündet.

Amazon wird die Riesenhalle am Steitzhof vorübergehend als Sortierzentrum nutzen. Für drei Monate sollen dort 200 Mitarbeiter beschäftigt werden. Darüber hinaus gibt der Online-Großhändler derzeit keine weiteren Pläne für die neu gebaute Halle bekannt.

Wenn Dart-Fans den Namen Ally Pally hören, geht ihnen das Herz auf. Im Londoner Alexandra Palace wird jedes Jahr der Dart-Weltmeister ermittelt. Jetzt verwandelt sich auch das Kölner Studio, in dem die Vox-Investorenserie „Die Höhle der Löwen“ gedreht wird, in einen Dart-Palast. Großen Anteil daran hat Jürgen Bloch aus Thaleischweiler-Fröschen.

Jutta Walter und Dagmar Grieve arbeiten seit Monaten zusammen, um ihre Mode am kommenden Samstag mit einer Vernissage zu präsentieren. Walter, Leiterin der Galerie „Kunst im Mannlichhaus“ , zeigt dort auf gerahmten Bildern ihre Entwürfe. Grieve hat diese mit Nadel und Faden zu Textilkunst verarbeitet.

Der Tag des offenen Denkmals wird am Wochenende nicht nur klar erkennbare Denkmäler wie die Alte Post öffnen. Die Neuffer-Villa und der Schlossplatz werden ebenso präsentiert. In der früheren Pakethalle an der Jugendherberge soll ein Rave für Jugendliche in den Tag des Denkmals hineinfeiern.