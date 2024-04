Der Zweibrücker Kranbauer Tadano-Demag hat an der Schillerstraße ein Grundstück erworben. Der Kauf der sogenannten Villa Erna habe den Zweck, das Werk Dinglerstraße zu erweitern.

Bekommt Zweibrücken eine KFC-Filiale? Der Investor gibt Einblicke in sein Vorhaben, in Zweibrücken ein Schnellrestaurant der Kette Kentucky Fried Chicken anzusiedeln. Die Betreiber des benachbarten Kinos verfolgen das Ganze mit Spannung.

Der geplante Geschäftsstellen-Neubau der Sparkasse Südwestpfalz mit Geldautomat und Selbstbedienungsterminal an der Ixheimer Römerstraße in Zweibrücken soll im Mai beginnen. Und möglichst noch im Juni, spätestens im Juli, fertiggestellt werden.

Eine Nilgansfamilie – Mutter, Vater und 13 Küken – unternahm am Mittwoch eine abenteuerliche Reise in Zweibrücken – und rief letztlich die Polizei auf den Plan. (mit Video)

Er soll mit einem Küchenmesser auf seine schlafende Frau und dann auf seinen Sohn eingestochen haben. Deshalb muss sich ein 73-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Die Ermittler gehen aber nicht davon aus, dass der Mann voll schuldfähig ist.

Die Wählergruppe Lauer in Wallhalben ändert vor der Kommunalwahl im Juni ihren Namen in Wählergruppe Bauer. Volker Bauer möchte auch Ortsbürgermeister werden.

Drei Wochen verbrachte eine Forschungsgruppe vom Hochschulstandort Pirmasens in der Wüste Chiles. Dafür waren zahlreiche Genehmigungen notwendig. Denn bei ihrer Rückkehr nach Pirmasens hatten die Wissenschaftler ganz besondere Mitbringsel im Gepäck.

Rund 1,8 Millionen Euro haben Odysseas und Maria Miliadis nach eigenen Angaben in die Dankelsbachstraße 31 in Pirmasens investiert. Entstanden ist ein Haus mit Wohn- und Geschäftsräumen und einem Angebot für alle in Pirmasens.

Am helllichten Tag hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag das Pirmasenser AfD-Büro in der Kaiserstraße beschmiert. Laut Polizei wurde der Staatsschutz in Kenntnis gesetzt.

Ein junger Asylbewerber steht im Zentrum schwerer Anschuldigungen, die von einem brutalen Machetenangriff auf dem Pirmasenser Exerzierplatz bis hin zu räuberischer Gewalt reichen. Beim dritten Tag des Prozesses schildern Zeugen den Machetenangriff. Und verwickeln sich in Widersprüche.